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Filistin'e destek için toplanan göstericilere polis müdahale etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden göstericilere polis müdahalede bulundu. Gösteriye katılanlar, Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resimlerini taşıdı.

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23.05.2021 08:22:38
Filistin'e destek için toplanan göstericilere polis müdahale etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto eden göstericilere polis müdahalede bulundu.

Filistin'e destek gösterisine katılmak üzere Westminster Köprüsü yakınındaki Victoria Embankment Caddesi'nde toplanan on binlerce kişi, daha sonra Hyde Park'a yürüdü.

"Filistin'e özgürlük", "İsrail bir apartheid devlettir","Etnik temizliği durdurun", "Filistinlilerin hayatı önemlidir" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İngiltere'ye, İsrail'e verdiği desteği sonlandırma çağrısı yaptı.

"Filistin'e özgürlük", "İsrail bir apartheid devlettir","Etnik temizliği durdurun" ve "Filistinlilerin hayatı önemlidir" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İngiltere'nin İsrail'e verdiği desteği sonlandırması çağrısında bulundu.

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İngiltere'deki farklı grupların organizasyonuyla düzenlenen gösteriye katılanlar, Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resimlerini taşıdı.

İşçi Partisinin eski lideri Jeremy Corbyn de gösteriye katıldı.

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Hyde Park'ın ardından göstericiler arasından bir grup, İsrail'in Londra Büyükelçiliğine yürüdü. Elçiliğin girişinin polis tarafından barikatlarla kapatıldığını gören göstericiler, barikatların üzerinde İsrail bayrağı yaktı.

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Daha sonra elçilikten ayrılan göstericiler, gruplar halinde protestoya devam etti. Eylemcileri dağılmaları için uyaran polis, uyarıları dikkate almayan göstericilere müdahale etti, bazı göstericiler gözaltına alındı.

Protesto sırasında göstericiler bir araca zarar verdi.

Londra Polis Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, gün içinde 7 kişinin çeşitli suçlardan gözaltına alındığını ve bu kişilerin tamamının erkek olduğu belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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