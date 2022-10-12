Filistin direnişinin Esed rejimiyle yakınlaşması devam ediyor

Beşar Esed rejimiyle arası açılan Hamas, İran destekli Şam yönetimiyle ilişkilerini yeniden canlandırıyor.İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad Nehhale de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Şam’da Suriye rejimi lideri Beşşar Esed’le görüştüğünü açıkladı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Suriye'de iç savaşın patlak verdiği ilk dönemlerde Beşar Esed rejimiyle arası açılan Hamas, İran destekli Şam yönetimiyle ilişkilerini yeniden canlandırıyor. Analistler bu değişimin Hamas'ı, İsrail'e karşı Suriye'nin yanı sıra Lübnan merkezli Hizbullah ve Yemen merkezli Husileri de kapsayan İran öncülüğündeki eksene daha da yakınlaştıracağı değerlendirmesinde bulunuyor.

Euronews'in haberine göre Gazze'nin yönetimini elinde bulunduran Hamas grubu yetkililerinden oluşan bir heyetin gelecek hafta Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor.Hamas'tan geçen ay yapılan açıklamada, Esed liderliğindeki rejim ile yeniden gelişen ilişkiler 'Filistin ulusunun çıkarına' olarak nitelendirildi.Ankara'nın, İsrail'in yanı sıra diğer bazı Arap ülkeleriyle son dönem yeniden hız kazanan diplomatik ilişkilerine dolaylı olarak atıfta bulunan Hamas, süreci, "davamızı ve ulusumuzu çevreleyen hızlı bölgesel ve uluslararası gelişmeler" ifadeleriyle tanımlıyor.

İSLAMİ CİHAD: HAMAS DA GİDECEK

Öte yandan Filistin'deki büyük direniş hareketlerinden İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad Nehhale de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Şam'da Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'le görüştüğünü açıklamıştı. Nehhale yaptığı açıklamada “Sahaların birleştirilmesi” operasyonu sonrası Esed'i ziyaret ettiğini bu kapsamda Esed'den büyük destek aldığını açıkladı. Nehhale, “Şam'ı ziyaret edecek Hamas heyeti, Filistinli gruplardan biri olacak gidecek” ifadelerini kullandı. .