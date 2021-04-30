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Filistin Devlet Başkanı Abbas: Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs’te seçimlere izin vermemesi durumunda 22 Mayıs’ta yapılması planlanan Filistin milletvekili seçimlerine gitmeyeceklerini söyledi.

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30.04.2021 01:11:22
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistinli Liderler Toplantısında 22 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filistin Devlet Televizyonunca canlı yayınlanan konuşmasında Abbas, Tel Aviv yönetiminin hükümet olmadığı gerekçesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistin seçimlerine ilişkin kendilerine bir cevap vermekten kaçındığını belirtti.

Abbas, “Bugün İsrail'den hükümet olmadığı için Kudüs'te seçimlerin yapılmasına ilişkin bir cevap veremeyeceklerine dair mesajlar aldık” dedi.

“Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz"

Avrupa Birliği'nin (AB) de İsrail'in Kudüs'te seçim yapma talebine yanıt vermemesinden duyduğu hayal kırıklığını Filistin tarafına bildirdiğine dikkati çeken Abbas, “Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Abbas ayrıca İsrail tarafının Filistin Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Hanna Nasır'ı seçim hazırlıkları kapsamında Doğu Kudüs'e gitmesi durumunda gözaltına almakla tehdit ettiğini aktardı.

Bu akşam Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın başkanlığı ve Filistinli grupların liderlerinin katılımıyla Filistin seçimlerini görüşmek üzere düzenlenen toplantıdan henüz net bir karar çıkmadı.

Halen devam eden toplantının sonuç bildirgesiyle seçimlere ilişkin kararın açıklanması bekleniyor.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı. Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan