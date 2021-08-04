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TIMETURK / DÜNYA / Filistin'den Slovakya'nın 'Kudüs'te kültür enstitüsü kurma' planına itiraz etti

Filistin'den Slovakya'nın 'Kudüs'te kültür enstitüsü kurma' planına itiraz etti

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Emel Cadu, Slovakya'nın Kudüs'te kültür enstitüsü kurma planına itiraz etti.

1 Gün Önce
2021-08-04 10:25:38
Filistin'den Slovakya'nın 'Kudüs'te kültür enstitüsü kurma' planına itiraz etti

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Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Emel Cadu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Büyükelçi Roman Bojek ile telefonda görüştü.

Cadu, görüşmede, "Filistin yönetiminin, Slovakya Dışişleri Bakanı İvan Korcok'un Kudüs'te bir kültür enstitüsü açılması yönündeki açıklamasını reddettiğini" vurguladı.

Kudüs'ü Yahudileştirme planına teşvik

Kararın uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına, Avrupa Birliği'nin Kudüs konusundaki tutumuna aykırı olduğunu vurgulayan Cadu, kararın, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'ü ilhak etme ve Yahudileştirme planını uygulamaya teşvik ettiğini kaydetti.

BM Güvenlik Konseyi, 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz sayarak Kudüs'te "diplomatik misyonlar kurmaktan kaçınma" çağrısında bulunmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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