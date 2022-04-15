Filistin’den sert açıklama: Aksa baskını, savaş ilan etmekle eş değer

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail polisinin sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının 'Filistin halkına karşı savaş ilan etmekle aynı anlama geldiğini' söyledi.

Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, işlerin kontrolden çıkmaması için Mescid-i Aksa'ya yönelik bu "barbar İsrail saldırısını" durdurmak amacıyla tüm uluslararası tarafların derhal harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Filistin halkının İsrail işgal güçlerinin ve yerleşimcilerin Aksa'yı yalnızlaştırmasına izin vermeyeceğini ve ne pahasına olursa olsun onu savunacağını vurgulayan Ebu Rudeyne, şu ifadeleri kullandı:

"Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi ve işgal güçlerinin Kıble Mescidi'ne girmesi, tehlikeli bir gelişme ve kutsallara saygısızlıktır. Bu, Filistin halkına savaş ilan etmekle eş değerdir." .