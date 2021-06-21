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Filistin’den çağrı: 'Utanç listesi'ne İsrail de dahil edilsin

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, BM'ye çocuk haklarını ihlal edenlerin 'utanç listesi' olarak da bilinen kara listeye İsrail'in dahil edilmesi talebinde bulundu.

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21.06.2021 17:38:07
Filistin’den çağrı: 'Utanç listesi'ne İsrail de dahil edilsin

Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada "İsrail, çocuklarımızı öldürmekten hiç geri durmadı." dedi.

Filistin Başbakanı, İsrail'in son kurbanının da 17 Haziran'da öldürülen 16 yaşındaki Ahmed Zahi Beni Şemse olduğunu hatırlattı.

Başbakan Iştiyye şöyle devam etti:

"İsrail'i çocuklarımıza yönelik ihlallerinden sorumlu tutan BM Genel Sekreteri Guterres'ten, işgal devletini çocuk haklarını ihlal eden ülke ve grupların kara listesine dahil etmesini talep ediyoruz. İşlediği suçlardan dolayı İsrail'in sorumlu tutulması gerekiyor."

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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