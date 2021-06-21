Filistin’den çağrı: 'Utanç listesi'ne İsrail de dahil edilsin

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, BM'ye çocuk haklarını ihlal edenlerin 'utanç listesi' olarak da bilinen kara listeye İsrail'in dahil edilmesi talebinde bulundu.