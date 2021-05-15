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Filistin'den BM'ye ''İsrail'' çağrısı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Birleşmiş Milletler'i İsrail'in saldırılarını derhal durdurması için ivedilikle harekete geçmeye çağırdı.

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15.05.2021 00:45:49
Filistin'den BM'ye ''İsrail'' çağrısı

Iştiyye, Filistin resmi ajansı WAFA'de yer alan açıklamasında, "Batı Şeria'da işgal güçleri tarafından işlenen kanlı katliamların yanı sıra yerleşimcilerin 1948 topraklarında Filistin halkı aleyhinde gerçekleştirdiği ırkçı saldırıları" kınadı.

Filistin Başbakanı, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatı doğrultusunda bu suçların Uluslararası Ceza Mahkemesine taşınacağını belirtti.

BM'den İsrail'in Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'te devam eden saldırılarını derhal durdurması için ivedilikle harekete geçmesini isteyen Iştiyye, Orta Doğu Dörtlüsü'ne (Rusya, ABD, BM ve Avrupa Birliği) de işgalin sona ermesi ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması sonucuna ulaştıracak ciddi bir siyasi yolun açılması çağrısında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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