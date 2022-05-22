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Filistin'den, ABD'ye tepki

Filistin yönetimi ABD'nin 'Yahudi üstünlükçü' bir örgüt olarak tanınan Kahane Chai'yi terör listesinden çıkarmasına tepki gösterdi.

2 Saat Önce
2022-05-22 18:46:30
Filistin'den, ABD'ye tepki

ABD Dışişleri Bakanlığının 20 Mayıs Cuma günü yaptığı açıklamayla fanatik Yahudi bir örgüt olarak tanınan Kahane Chai'yi, Yabancı Terör Örgütü (FTO) listesinden çıkarmasına ilişkin Filistin yönetimi açıklama yaptı.

Söz konusu karar, "halk ve kutsal değerler aleyhinde saldırılara öncülük eden terör örgütünün eylemcileri için bir ödül" şeklinde değerlendirilerek, şiddetle kınadı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan açıklamada, "ABD Kongresinin, Filistin Kurtuluş Örgütünü (FKÖ) terör örgütü listesinde tutarak, Filistin halkını cezalandırmakta ısrar ettiği dönemde, ABD yönetiminin bölgedeki barış ve istikrar düşmanlarını görmezden geldiği ve ödüllendirdiği" aktarıldı.

ABD yönetimine "bu tehlikeli kararından vazgeçmesi; FKÖ'yü terör örgütleri listesinden çıkararak isabetli ve tarihi bir karar alması" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, ABD yönetiminin eylemlerinin sözleriyle çeliştiğine, barış ve istikrar konusundaki taahhütleriyle uyumlu olmadığına dikkat çekildi.

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