Filistin’de yüzlerce kişi, Abbas’ı protesto etti

Filistinli yüzlerce kişi, Ramallah kentinde düzenlenen gösteride, muhalif aktivist Nizar Benat'ın gözaltındayken ölümüyle ilgili olarak Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ı protesto etti.

Filistinli yüzlerce kişi, Ramallah kentinde düzenlenen gösteride, muhalif aktivist Nizar Benat'ın gözaltındayken ölümüyle ilgili olarak Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı protesto etti.

Gösteride, Abbas'ı istifaya çağıran sloganlar atıldı. Geçen haftaki gösteride, protestocuları sert bir şekilde dağıtan Filistin polisinin, bu kez yürüyüşe çok fazla müdahale etmediği gözlendi.

BM İnsan Hakları Temsilcisi Michelle Bachelet, geçen haftaki gösteriyi sert bir şekilde dağıttığı için Filistin polisine tepki göstermişti.

Filistin yönetimi, muhalif aktivist Nizar Benat'ın ölümüyle ilgili, içlerinde subayların da olduğu yaklaşık 15 güvenlik birimi mensubunu gözaltına almıştı.

Söz konusu gözaltıların, Başbakan Muhammed Iştiyye'nin talimatıyla Benat'ın ölümünün araştırılması için kurulan komisyonun raporu ve istihbarat teşkilatı ile Askeri Savcılığın kararı doğrultusunda gerçekleştirildiği aktarılmıştı.

Benat, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 24 Haziran'da sabaha karşı Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan kısa süre sonra hayatını kaybetmişti.

Filistinli muhalifin ailesi Benat'a işkence yapıldığını ve suikasta kurban gittiğini savunuyor. Başbakan Muhammed Iştiyye, 44 yaşındaki Benat'ın ölümünü araştırmak üzere bir komisyon oluşturulduğunu açıklamıştı.

Filistin Adalet Bakanı Muhammed Fehd eş-Şelalde de Benat'ın fiziksel şiddete maruz kaldığını ve gözaltındayken gerçekleşen ölümünün doğal olmadığını söylemişti.

İsrail güçlerinin açtığı bir Filistinli hayatını kaybetti

Bu arada İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında yaşanan arbedeye müdahalesinde 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler Nablus kentine bağlı Kusra köyüne saldırmak istedi. Saldırıyı engellemeye çalışan Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında arbede yaşandı.

Bölgeye gelen İsrail güçleri, Filistinlilere karşı gerçek ve plastik mermi kullandı. İsrail güçlerince gerçek mermiyle vurulan 20 yaşındaki Muhammed Farid Ali Hasan yaşamını yitirdi. Müdahalede 2 Filistinli de ayağından plastik mermiyle vuruldu. Yaralılardan biri İsrail güçlerince gözaltına alındı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 450 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.