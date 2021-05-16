Filistin’de son durum: Son 5 gün içinde 55 çocuk, 33 kadın hayatını kaybetti

Filistin’de son 5 gün içinde 55’i çocuk, 33’ü kadın olduğu bildirildi. Şehit sayısı toplam 188 şehit oldu

Filistin'de son 5 gün içinde 55'i çocuk, 33'ü kadın olduğu bildirildi. Şehit sayısı toplam 188 şehit oldu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne, hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılar ve Batı Şeria ile Yahudi yerleşimcilerin işgali altındaki diğer bölgelerde düzenlediği baskınlarda şu ana kadar en küçüğü 5 aylık olmak üzere 55 çocuk şehit edildi.

Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin zorla tahliye edilmek istenmesiyle başlayan gerginlik, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya 7 Mayıs'ta düzenlediği saldırıyla daha da tırmandı.

İsrail, Kudüs'teki sivil direnişi sert askeri yöntemlerle bastırmaya çalışırken Gazze'ye 10 Mayıs'ta hava saldırısı düzenledi. Gazze'deki Hamas Hareketi de İsrail'in saldırılarına roketlerle karşılık verdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail'in 7 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırılarına Filistinli direniş gruplarının karşılık vermesiyle Gazze'ye başlattığı saldırılarda şimdiye kadar 55'i çocuk, 33'si kadın 188 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşadığı mahallelere askerlerin düzenlediği baskınlar ve gösterilere müdahaleler sırasında ise şu ana kadar 3'ü çocuk 11 Filistinli şehit edildi.

Buna göre İsrail'in saldırılarında 55'i çocuk 33'ü kadın öldürülürken şehit sayısı toplam 188 şehit oldu.

Filistin Enformasyon Bakanlığının verilerine göre, son 20 yılda İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında 3 binden fazla çocuk hayatını kaybetti.

İnsan hakları kuruluşları, İsrail'in hava saldırılarında çocukların da içlerinde olduğu sivil binaların kasıtlı olarak hedef alındığını ve Batı Şeria gibi işgal altındaki bölgelere "güvenlik gerekçesiyle" yapılan baskınlarda da İsrail askerlerinin hedef gözetmeksizin ateş açtığını belirtiyor.

ABD başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinin desteği sayesinde savaş suçu sayılan bu eylemleri cezasız bırakılan İsrail saldırılarıyla yalnızca birkaç gün içinde 34 çocuğu daha hayattan kopardı.

İsrailli insan hakları kuruluşu "Yesh Din" ise yayımladığı bir raporda, bir Filistinliyi kasıtlı olarak öldüren İsrailli bir askerin ülkede yargılanarak suçlu bulunma olasılığının yalnızca yüzde 0,7 olduğuna dikkati çekti.

Han Yunus'taki saldırıda bebek yaşlardaki 4 kardeş şehit edildi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından aldığı bilgilere göre, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar en küçüğü 5 aylık olmak üzere 31 çocuk şehit edildi.

Gazze'de saldırıların en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olan Han Yunus'ta, aynı aileden Yazen el-Masri (2), İbrahim Masri (11), Mervan Masri (7) ve Rehaf el-Masri (10) adlı çocuklar hayatını kaybetti.

Han Yunus'ta yine aynı aileden Muhammed et-Tanani (3), Ethem et-Tanani (4), Emir et-Tanani (5) ve İsmail et-Tanani (6) adlarında 4 kardeş ile Muhammed Ebu Diya (5), Hüseyin Hamad (11), Ammar el-Amur (11), Hammade el-Amur (13), İbrahim Hasaneyn (16) ve Beşşar Samur (17) İsrail'in hava saldırıları sonucunda yaşamını yitirdi.

Beyt Lahiya'da 5 aylık bir bebek İsrail'in saldırılarının kurbanlarından oldu

Beyt Lahiya bölgesine düzenlenen hava saldırısında 5 aylık bebek Muhammed Zeyn el-Attar ile kardeşleri İslam (5) ve Emire (6) de şehit oldu.

Gazze'nin merkezinde de Zeyd et-Telbani (5), Hamza Ali (12), Yahya Halife (14), Halaa Riifi (14), Bera el-Gerabli (16) ve Lina Şerir (16) İsrail'in hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırıların diğer kurbanlarındandı. Saldırılarda hayatını kaybeden diğer 3 çocuğun ise henüz kimlik tespiti yapılamadı.

Cibaliya bölgesindeki saldırılarda ise Muhammed Süleyman (16), Mustafa Abid (17) ve Zekeriyya Alluş (17) hayatını kaybederken Refah bölgesinde 2 yaşındaki bebek İbrahim ez-Zentisi ile yaşı bilinmeyen Hur ez-Zamili şehit edildi.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da ise şu ana kadar Raşid Ebu Ara (16), Said Ude (16) ve Zeyd Fadıl Muhammed Kaysiye (17) henüz gençliğe adım atamadan hayatını kaybetti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.