Filistin'de aktivist Benat gözaltıları

Filistin yönetimi, muhalif aktivist Nizar Benat'ın ölümüyle ilgili, içlerinde subayların da olduğu yaklaşık 15 güvenlik birimi mensubunu gözaltına aldı.

Filistin yönetimi, muhalif aktivist Nizar Benat'ın ölümüyle ilgili, içlerinde subayların da olduğu yaklaşık 15 güvenlik birimi mensubunu gözaltına aldı.

Yerel haber ajansı Vatan'ın haberine göre, istihbarat teşkilatı, subay ve güvenlik birimi mensuplarından oluşan 15 kişiyi gözaltına alarak Benat'ın ölümüyle ilgili sorgulamak üzere Eriha Hapishanesi'ne götürdü.

Söz konusu gözaltıların, Başbakan Muhammed Iştiyye'nin talimatıyla Benat'ın ölümünün araştırılması için kurulan komisyonun raporu ve istihbarat teşkilatı ile Askeri Savcılığın kararı doğrultusunda gerçekleştirildiği aktarıldı.

Nizar Benat'ın kardeşi Ammar da sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Evet, doğru. Nizar'a yönelik suikastta yer alan 14 kişinin Eriha'da gözaltında olduğu bilgisi bize ulaştı." ifadesini kullandı.

Bu bilgiden sabah haberdar olduklarını ancak ciddiye almadıklarını belirten Ammar, bu kişilerin isimlerinin açıklanmasını istedi.

Ammar, kimsenin suikastı düzenleyenler yerine günah keçisi olmasını kabul etmeyeceklerini; herkesin, suçuna, sözlerine, planına ve eylemine göre hesap vereceğini vurguladı.

Gözaltına alınma zamanına ilişkin bilgi bulunmayan bu kişilerin isimlerinin, Benat'ın ölümünün araştırılması için kurulan komisyonun raporunda yazılı olduğu belirtiliyor.

Filistinli muhalif aktivist Benat, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 24 Haziran'da sabaha karşı Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan kısa süre sonra hayatını kaybetmişti.

Filistinli muhalifin ailesi Benat'a işkence yapıldığını ve suikasta kurban gittiğini savunuyor.

Başbakan Muhammed Iştiyye, 44 yaşındaki Benat'ın ölümünü araştırmak üzere bir komisyon oluşturulduğunu açıklamıştı.

Filistin Adalet Bakanı Muhammed Fehd eş-Şelalde de Benat'ın fiziksel şiddete maruz kaldığını ve gözaltındayken gerçekleşen ölümünün doğal olmadığını söylemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.