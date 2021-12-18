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TIMETURK / DÜNYA / Filipinler’i tayfun vurdu: Can kaybı 19'a yükseldi

Filipinler’i tayfun vurdu: Can kaybı 19'a yükseldi

Filipinler’in orta kesimini vuran Rai Tayfunu'nun yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 19’a yükseldi.

37 Dakika Önce
2021-12-18 10:55:35
Filipinler’i tayfun vurdu: Can kaybı 19'a yükseldi

Filipinli yetkililer, ülkenin orta kesimlerinde etkili olan tayfunun birçok bölgede elektrik kesintisi ve ciddi yıkıma sebep olduğunu açıkladı.

Polis, tayfunun neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiğini belirtirken, can kayıplarına ilişkin detay paylaşmadı.

"DİNAGAT ADALARI YERLE BİR OLDU"

Tayfunun ilk vurduğu bölgelerden biri olan Dinagat Adaları'nın Valisi Arlene Bag-ao, 180 bin kişinin yaşadığı Ada'nın "yerle bir olduğunu" söyledi.

Tayfunun yol açtığı şiddetli yağış ve rüzgar, birçok köyde ağaçların devrilmesine ve su baskınlarına neden olmuştu.

Ayrıca tayfun bölgeyi vurmadan önce 300 bin köylü tahliye edilerek güvenli bölgelere kaçmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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