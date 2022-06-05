Filipinler'de yanardağ alarmı

Filipinler'deki Luzon Adası'ndaki Bulusan Yanardağı için alarm seviyesi 0'dan 1'e yükseltildi.

Sorsogon kentindeki Bulusan Yanardağı 17 dakika boyunca yer altı suyu püskürttü ve ardından gökyüzü yoğun gri duman ile kaplandı.

"Rappler" internet sitesinin haberine göre, Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), patlama sonrası uyarı seviyesinin 0'dan 1'e çıkarıldığını belirterek, bunun anormal bir durum olduğunu duyurdu.

Püskürtme sonrasında yanardağ üzerinde en az 1 kilometre uzunluğunda yoğun gri duman gözlendi.

Phivolcs, sivil havacılık yetkililerini olası bir patlamaya yönelik yanardağa yakın uçuş gerçekleştirmemesi konusunda uyardı.

Bölgede, patlama öncesinde, bir gün içinde 77 volkanik deprem kaydedildi.

Bulusan Yanardağı, ülkedeki en aktif volkanlardan biri kabul ediliyor.

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