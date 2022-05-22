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Filipinler'de korkutan deprem

Filipinler'in Batangas eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

1 Saat Önce
2022-05-22 09:53:08
Filipinler'de korkutan deprem

Filipin Sismoloji Enstitüsü, yerel saatle 05.50'de Batangas eyaletinde 6,1 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildiğini açıkladı.

Yerin 132 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün, eyalete bağlı Calatagan kentinin 21 kilometre kuzeybatısı olduğu belirlendi.

Depremin kaynağının tektonik hareketler olduğunu belirten yetkililer, artçı sarsıntıların da geleceği uyarısında bulundu.

Deprem, başkent Manila, Bulacan ve Oriental Mindoro eyaletlerinde de hissedilirken can veya mal kaybı bildirilmedi. .

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