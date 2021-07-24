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TIMETURK / DÜNYA / Filipinler’de korkutan deprem

Filipinler’de korkutan deprem

Filipinler'in güneyinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

1 Saat Önce
2021-07-24 08:15:24
Filipinler’de korkutan deprem

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Filipinler'in güneyinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler Volkan ve Deprembilimi Enstitüsünden yapılan açıklamada, Luzon Adası'nın güney kesimlerinde sabah yerel saatle 04.48'de sarsıntı hissedildiği bildirildi.
Yerin 116 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenen tektonik depremden 5 dakika sonra 5,8 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandığı kaydedildi.
Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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