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Fil ve yunus fotoğrafı skandalı

Anne rahmindeki bir fil ve yunusun olağanüstü fotoğrafı, tüm dünyada gazete manşetlerinde yer almıştı. Ancak bu görüntülerin silikon bir model olduğu öğrenildi.

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Google News - Timeturk
29.05.2021 14:44:47
Fil ve yunus fotoğrafı skandalı

Anne rahmindeki bir fil ve yunusun olağanüstü fotoğrafı, tüm dünyada gazete manşetlerinde yer almıştı. Ancak hem gazete haberlerinin hem de televizyonların basın açıklamasında bahsetmediği şey, fil ve yunusun görüntüsünün silikon bir model olduğuydu.

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Modeller ultrason taramaları ve bilgisayar grafikleri kullanılarak oluşturuldu ve diğer kredileri BBC'nin dijital maymun kampanyası ve Terry Gilliam filmi The Brothers Grimm'i içeren özel efekt şirketi Artem tarafından yapıldı.

Hikaye geçtiğimiz Çarşamba günü London Evening Standard'da "Rahimdeki fil... Rahimdeki hayvanların ilk dikkat çekici yakın çekim resimleri" başlığıyla patlak verdi.

Standard, resmin bir "teknoloji dizisi" ve "ultrason taramaları, bilgisayar grafikleri ve küçük kameraların" bir karışımı kullanılarak oluşturulduğunu söyledi. Filin ve Yunusun rahmine bir kameranın rektum yoluyla yerleştirildiğini söyledi.

Haber ertesi gün birçok ulusal gazetede yer aldı.

Times, "canlı hayvan ceninleri" resimlerinin "köpeklerin, yunusların ve fillerin rahimlerinin içinden 4 boyutlu görüntüler" kullanılarak oluşturulduğunu söyledi.

The Mirror, görüntülerin "son derece sofistike ultrason teknikleri ve rahme yerleştirilen küçük kameralar" kullanılarak elde edildiğini ve daha sonra "bilgisayar tarafından grafiksel olarak manipüle edildiğini" söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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