Fil ve Gergedan görebilen son nesil olabiliriz!

Dünyanın dördüncü en büyük küresel suçu olan fildişi ve gergedan boynuzu gibi vahşi yaşam ürünlerinin yasadışı ticareti Güney Afrika’da biyogüvenlik riski taşıyor.

Yerel ve kar amacı gütmeyen kuruluş WWF Güney Afrika yasadışı vahşi yaşam ticaretinin hem gergedan hem de fil popülasyonları üzerindeki etkisini azaltmaya çalışan Kheta Programı aracılığıyla yasadışı vahşi yaşam ticaretini sona erdirmek için çalışıyor.

WWF Güney Afrika'nın MySchool MyVillage MyPlanet programının yardımıyla çeşitli koruma çabalarına rağmen yasadışı vahşi yaşam ticareti ekosistemin çöküşü, biyolojik çeşitlilik kaybı ve biyogüvenlik tehditleri ile karşı karşıya.

‘Filler ve gergedanlar için tehdit'

WWF Güney Afrika'nın Khetha programı sözcüsü Lara Rall, ‘yaban hayatı kaçakçılığı toplumsal olarak karşı çıkılması gereken bir sorundur. Tüm dünya olarak bir araya gelerek müzakere etmeliyiz ve vahşi yaşam ticaretini harekete geçiren sorunlara ortak çözüm bulmalıyız. Ekosistem mühendisleri olarak bu ticaretlerin filler ve gergedanlar için büyük bir tehdit olduğunu düşünüyoruz' dedi.

‘Havayollarını da desteğe çağırıyoruz'

Dünya Hayvanları Koruma yöneticisi Dr Patrick Muinde şunları söyledi: ‘Dünya Hayvanları Koruma derneği tarafından yapılan ‘Cargo of Cruelty' araştırma raporuna göre Etiyopya Havayolları'nın canlı yaban hayatı taşımacılığı yaptığını bunun da biyogüvenlik ve hastalık riskleri oluşturduğunu ortaya çıkardı. Başta Etiyopya Havayolları olmak üzere diğer havayolu şirketlerini egzotik evcil hayvanlar olarak ticari sömürü için tüm yaban hayatı taşımacılığından uzaklaşmasını istiyoruz.

Muinde, ‘yüksek biyogüvenlik riski taşıyan vahşi hayvanların radarın altına girerek dünyanın dört bir yanına uçtuğunu bilmek şok edici' dedi.

WWF Güney Afrika

14 Haziran 1968 yılında Dr. Anton Rupert tarafından kuruldu ve Güney Afrika Doğa Vakfı olarak biliniyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.