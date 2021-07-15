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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı

ABD'nin New York şehrindeki Times Meydanı'nda bulunan dev dijital ekranda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi anlatıldı.

1 Saat Önce
2021-07-15 18:29:55
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı'nda anlatıldı

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Times Meydanı'ndaki led ekranlarda, "Demokrasi Zaferi" ve "Türkiye Geçilmez" mesajlarına yer verildi.

Ayrıca, ekranlarda 251 15 Temmuz şehidinin fotoğrafları "Kahramanlarımız" yazısıyla yer aldı. 20 saniye süren görüntüler, Times Meydanı'nda 9 saat boyunca her saatte 30 kez yayınlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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