FETÖ ile 'dış mücadelenin ' temel esasları

Türk Dışişleri Bakanlığı: 'Çabalarımız, FETÖ bağlantılı okulların, vakıf ve derneklerin, kapatılması/devredilmesi, örgütle iltisaklı şahısların yurtdışında hareket alanı bulmalarının ve adaletten kaçmalarının engellenmesi noktalarında yoğunlaşmaktadır...'

Türkiye'nin 15 Temmuz'da yaşadığı darbe girişimi FETÖ'nün gerçek yüzünü ortaya çıkarırken ulusal tüm kurum ve kuruluşlarda da hukuki girişimler sözkonusu oldu.

Yurt dışında bu mücadele anlatılırken ülkelere ve temsilcilerine darbe girişimcilerine yönelik hangi tür yaptırımlar yapılmacağı hususuna kapı aralanırken Dışişleri Bakanlığı da önemli bir misyon üstlenmiş durumda....

15 Temmuz 2016 gecesi maruz kaldığımız ve Türk halkının demokrasisine kahramanca sahip çıkması suretiyle bertaraf edilen hain darbe girişimi, terörizmin daha önce tecrübe edilmemiş yeni bir yüzünü ortaya çıkarmıştır.

15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından, bu hain kalkışmanın faili olan FETÖ'yle mücadele Bakanlığımızın en önemli önceliklerinden birini oluşturmaktadır....

Ulusal tehdit unsuru

Türk Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde bakanlık olarak verilen FETÖ ile mücadele süreci ve esaslarına dair bilgiler söz konusu.

İşte Dışişleri'nin terör kapsamında mücadele süreci:

"Hiçbir ahlaki ve hukuki sınır tanımayan bu terör örgütünün faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde de siyasi nüfuz ve ekonomik güç elde etme çabaları ortadadır. Türkiye'de izledikleri taktikleri diğer ülkelerde de uygulamaktadırlar. Dolayısıyla Fetullah Gülen'in ve onun elebaşı olduğu bu yeni nesil terör örgütünün sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği bütün ülkeler bakımından bir ulusal güvenlik tehdidi olduğunu görmekteyiz.Bu tehdide dikkat çekmek amacıyla Bakanlığımız uluslararası kamuoyu nezdinde yoğun çabalarını sürdürmektedir"

Adaletten kaçışı engellemek

Bakanlık değerlendirmesinde şunlar yer alıyor:

"Çabalarımız, FETÖ bağlantılı okulların, vakıf ve derneklerin, kapatılması/devredilmesi, örgütle iltisaklı şahısların yurtdışında hareket alanı bulmalarının ve adaletten kaçmalarının engellenmesi noktalarında yoğunlaşmaktadır.Ayrıca, bu terör yapılarının Türk, Türkiye isimleri ve Türk bayrağımızı kullanmalarına müsaade edilmemesi amacıyla girişimlerimiz sürdürülmektedir...

Çabalarımız neticesinde somut sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Çeşitli ülkelerdeki FETÖ okulları ve diğer unsurları kapatılmış/devredilmiş veya yasaklanmış, mensupları sınırdışı edilmiştir. İİT başta olmak üzere bazı uluslararası örgütler FETÖ'yü terör örgütü olarak tanıyan kararlar almışlardır. FETÖ iltisaklı dernek ve vakıfların BM nezdindeki istişari statüleri iptal edilmiştir"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.