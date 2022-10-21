FETÖ’cü Enes Kanter’in Yunanistan temasları!

Türkiye’ye yönelik askeri ve diplomatik faaliyetlerine son aylarda hız veren Yunanistan, şimdi de açıktan Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarıyla buluşmalar gerçekleştiriyor. FETÖ’cü NBA oyuncusu Enes Kanter, Atina’da PASOK-KİNAL Partisi Genel Başkanı Nikos Andrulakis ve Yunanistan Başpiskoposu İeronimos ile görüştü. Yunan yetkililer Kanter’e dayanışma mesajları verdi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Türkiye'ye yönelik askeri ve diplomatik faaliyetlerine son aylarda hız veren Yunanistan, şimdi de açıktan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarıyla buluşmalar gerçekleştiriyor.

PASOK-KİNAL Partisi Genel Başkanı Nikos Andrulakis, Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminde bulunan FETÖ lideri Fetullah Gülen'in fanatik müritlerinden ve ABD'de yaşayan NBA ligi basketbolcusu Enes Kanter ile Atina'da görüştü.

“KANTER'LE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ”

Atina'da bulunan Kanter, PASOK-KİNAL Partisi Genel Başkanı Nikos Andrulakis ile görüştü. PASOK-KİNAL lideri Andrulakis, kendisini ziyaret eden Kanter'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla aktardı. PASOK lideri AP milletvekili Andrulakis yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Bugün Türkiye'de insan hakları ve hukukun üstünlüğü için mücadele eden Enes Kanter ile tanışma şerefine eriştim. Yunanistan ve Türkiye arasında barışçıl bir geleceğe giden tek yol uluslararası hukuka saygıdır. Önceliğimiz bu olmalı” ifadelerine yer verdi.

Andrulakis, Kanter'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk hükümetini insan hakları meseleleri hukukun üstünlüğü konularında defalarca eleştirmesine katıldığını ve kendisiyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Andrulakis, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz aylarda Türkiye tarafından Yunanistan'a ve Kıbrıs'ın egemenlik haklarına yönelik pek çok kışkırtıcı açıklama aldık. Hepsini kınıyorum. Bu dönemlerde önceliğimiz uluslararası hukuka saygı olmalı çünkü sonuçta tek çözüm bu. Gelecekte iki halkın barış içinde bir arada yaşamasının yolu da hukuka saygıya dayalı olmalı.” dedi.

KANTER: YUNANİSTAN'A MİNNETTARIZ

FETÖ'cü Kanter ise, “Yunanistan'da çok sayıda Türk mülteci var. Onlara verdiğiniz destek için gerçekten minnettarız. Maalesef ülkemizde Erdoğan'ın politikası çok acımasız” dedi.

Kanter şöyle devam etti:

“Bu insanlar Yunanistan'da ikinci bir yuva buldular. İnanılmaz çünkü burada ne zaman Türk arkadaşlarımdan biriyle konuşsam buradaki hayatlarını çok sevdiklerini söylüyorlar. Yemek aynı, kültür aynı, danslar aynı. Her şey aynı. İnsanlar çok arkadaş canlısı. Desteğiniz için gerçekten minnettarım çünkü tüm bu süre boyunca gerçek bir insan hakları savunucusu olduğunuzu kanıtladınız. Bu yüzden sizinle tanışmak benim için çok önemliydi, çünkü siz birçok insan için bir örnek teşkil ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

KİLİSE BAŞPİSKOPOSU İLE GÖRÜŞTÜ

FETÖ'cü Kanter'i, Yunanistan Kilisesi'nin Başpiskoposu İeronimos da Atina'da kabul etti.

Yunanistan Kilisesi Başpiskoposu İeronimos ile görüşmesinde Erdoğan yüzünden Türkiye'den kaçarak Yunanistan'a sığınanların, Yunan vatandaşlarından kendi hemşehrilerine göre daha insancıl bir şekilde kucaklandığını iddia eden Kanter Başpiskopos'a, “Yaptığınız faaliyet ve hizmetlerin hakkında yazılanları okudum ve etkilendim, herkes siz ve sağlınız için dua ediyor” dedi.

İeronimos, kamuoyunda, "İslam'ın bir din olmadığını" ve "Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğunu" şeklindeki sözleriyle tanınıyor. İronimos, bir televizyon kanalında elinde kurtuluş savaşından kalma olduğunu söylediği bir silah ve bazı kutsal emanetlerle kamera karşısında "İslam, onun insanları din değil, siyasi bir parti, siyasi bir arzu ve savaş insanları, yayılmacılığın insanlarıdır. İslam'ın özelliği bu. Muhammed'in öğretileri de bunu söylüyor." İfadeleriyle biliniyor.