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TIMETURK / DÜNYA / Fethi Sekin'in ölümüne sebep olan bombaları temin eden PKK'lı yakalandı

Fethi Sekin'in ölümüne sebep olan bombaları temin eden PKK'lı yakalandı

İzmir Adliyesinde 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in hayatını kaybettiği saldırıda bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu PKK/KCK'lı Delil Hıso yakalandı.

2 Gün Önce
2021-10-12 11:54:32
Fethi Sekin'in ölümüne sebep olan bombaları temin eden PKK'lı yakalandı

İzmir Adliyesi'ne 4.5 yıl önce PKK'lılarca düzenlenen saldırıda polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can hayatını kaybetmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı ve bombalı araçla yapılan adliye saldırısı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Delil Azzo kod adlı Delil Hiso isimli Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.

Şüpheli, 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan dolayı tutuklanması istemiyle İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli Delil Hiso'nun İzmir Adliye saldırısı sonrasında ölü ele geçirilen iki terör örgütü mensubunun bulunduğu bölgede ve üzerlerinde ele geçirilen kaleşnikof marka tüfek fişeği, el bombaları ve TNT bomba malzemelerini Mardin'den İzmir'e getirerek eylemi gerçekleştiren terör örgütü hücresine teslim ettiği belirlendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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