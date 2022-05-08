Fethi Başağa'ya destekçilerinden tepki

Libya’da Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak seçilen Fethi Başağa, The Times gazetesinde ismiyle yayımlanan makalenin ardından Doğu Libya’daki destekçileri tarafından sert eleştirilere maruz kaldı.

Fethi Başağa, The Times gazetesinde ismiyle yayımlanan makalenin ardından Doğu Libya'daki destekçileri tarafından sert eleştirilere maruz kaldı. Başağa Rusya karşıtı ifadeler kullandığı makalenin kendisi tarafından yazılmadığını iddia etse de ‘dış politikayla ilgili açıklamaları nedeniyle' eleştiri oklarından kurtulmayı başaramadı.

Libya Ulusal Ordusu'na yakınlığıyla tanınan gazeteci Mahmud Mısrati şunları söyledi:

“Başağa bu makaleyi yazarken Berka'daki dostlarıyla, Meclis Başkanı Akila Salih ve Genelkurmay Başkanı Halife Hafter'le istişarede bulundu mu? Neye dayanarak hangi gerekçelerle bunları yazdı?”

Libyalılar, özellikle Başağa'nın müttefikleri, İngiltere merkezli The Times gazetesinde yayımlanan ve içinde Moskova'nın müdahalesine karşı Libya'nın desteklenmesi çağrısı yapılan ve Libya'da binlerce Wagner paralı askerinin varlığından bahsedilen makaleyi şaşkınlıkla karşıladı. Başağa adına yayımlanan makalede, ‘Afrika'da Rusya'ya direnecek bir ortak istiyorsanız, hükümetim sizinle çalışmaya hazır' ifadesi yer aldı. Makalenin ardından Başağa ülkede dost ateşine maruz kaldı. Şarku'l Avsat'a açıklamada bulunan Libya Ulusal Ordusu'na yakın politikacılar, ''Makalede Libya Ordusu'nun sekiz yıldır Wagner askerlerine itimat ettiği geçiyor ki bu gerçeklere aykırıdır, 2014'te başlatılan Onur Operasyonu Libya ordusuna itimat edilerek gerçekleştirilmiştir'' değerlendirmesinde bulundu.

Ancak makalenin yayımlanmasının üzerinden yirmi dört saat geçmeden Başağa makalenin kendisi tarafından yazılmadığını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Başağa, “The Times gazetesi tarafından bana bir makale atfedilmesine şaşırdım. Umarım bu köklü ve saygın gazete yalan makaleler yayımlamaktan kaçınmak için gerçekleri araştırır” ifadelerini kullandı.

Doğu Libya'da saygın bir konumu olan Mahmud Mısrati, Başağa'ya seslenerek, “Hükümetinde 38 bakan var, tüm yetki sana verildi. Dibeybe'yi Trablus'tan çıkaramamışken Wagner'i Libya'dan çıkarmak için İngilizlere iş birliği sözü veriyorsun” dedi.

Libya merkezli Selfium Araştırma Merkezi'nin Başkanı Cemal Şelluf, “Başağa bu makaledeki ifadeleri yalanlamazsa, o zaman söylenecek sözler var. Sadece söz söylemekle yetinileceğini de tahmin etmiyorum” yorumunda bulundu.

5+5 Ortak Askeri Komite, Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolündeki bölgelerden 300 yabancı savaşçının ülkelerine gönderildiğini duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde İtalyan ve ABD basını, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Libya'da bulunan Wagner savaşçılarının Tobruk'taki yetkililerin çağrısıyla ticari amaçla bu ülkede bulunduğu yönündeki sözlerini aktardı. Fethi Başağa başkanlığındaki İstikrar Hükümeti mart ayında Temsilciler Meclisi'nde yemin etti. Ancak henüz başkent Trablus'ta yönetimi devralamadı.

Kaynak: Şarku'l Avsat