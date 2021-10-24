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Fener Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un ABD ziyareti kapsamında bulunduğu Washington DC’de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

2 Saat Önce
2021-10-24 21:56:10
Fener Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı

Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposluğunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bartholomeos'un uzun uçak yolculuğu ve yoğun programı nedeniyle kendisini iyi hissetmediği ve doktorların tavsiyesiyle George Washington Üniversitesi Hastanesinde müşahede altına alındığı belirtildi.

Başpiskoposluk, ilk açıklamasından birkaç saat sonra yaptığı yeni paylaşımda, Bartholomeos'un kendini iyi hissettiğini ancak doktorların tavsiyesi üzerine geceyi hastanede geçirdikten sonra sabah taburcu edilmesinin beklendiğini bildirdi.

Öte yandan Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin Bartholomeos'un durumunu yakından takip ettiği ve Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposluğu ile yakın temas halinde olduğu öğrenildi.

ABD'ye 23 Ekim'de gelen Bartholomeos'un 12 gün sürecek ziyareti kapsamında ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Yunanistan'ın ABD Büyükelçisi Alexandra Papadopoulou ile bir araya gelmesi bekleniyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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