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Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında bıraktı.

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Google News - Timeturk
16.06.2021 21:39:16
Fed faiz kararını açıkladı

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) haziran ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmeyerek oy birliği ile yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakırken, enflasyon beklentisini artırdı.

Fed'den yapılan açıklamada, bankanın 2021 yılına ilişkin mart ayındaki enflasyon beklentisini bir puan artırarak yüzde 3.4'e yükselttiği belirtilerek enflasyonda yukarı yönlü baskıların 'geçici' olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ABD'nin bu yıla ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) beklentisi de yüzde 6,5'ten yüzde 7 seviyesine yükseltilirken, işsizlik öngörüsü ise yüzde 4.5 seviyesinde sabit bırakıldı.

FAİZ ARTIŞINDA İLK ADIMLAR 2023'TE GELEBİLİR

FOMC tutanaklarında, olası faiz artırım adımlarının 2023'te başlayabileceğine işaret edildi.

Komite daha önce mart ayında 2024 yılına kadar herhangi bir faiz artışının beklenmediğini belirtmişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı açıklamada, "Salgın, ABD ve dünya çapında muazzam insani ve ekonomik zorluklara neden oldu" ifadesine yer verildi.

Salgın süresince hızlanan aşılamanın ekonomik aktivitenin ve istihdamın güçlenmesini sağladığı belirtilen açıklamada, salgında ağır darbe alan bazı sektörlerin halen zayıf olmasına rağmen toparlanma işaretleri gösterdiği kaydedildi.

Fed, politikaların odak noktasının salgından ziyade daha çok tamamen açık bir ekonomiye ağırlığını kaydırması için 'dikkate değer ilerlemenin' bekleneceği sözünü yineledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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