FBI yalanladı: Tetiği Baldwin çekti

ABD'deki ölümlü set kazasıyla ilgili yeni gelişmelere FBI raporu yön verecek

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in hem yapımcı hem de başrol olarak yer aldığı filmin setinde yaşanan trajik kazanın gizemi çözülüyor. ABD basının ulaştığı FBI raporunda, "silah tetik çekilmeden ateşlenemez" bilgisi yer aldı.

Alec Baldwin'in, Rust filminin setinde, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne, yönetmen Joel Souza'nın yaralanmasına neden olan trajik olayın yankıları sürüyor.

ABC News, 21 Ekim'de meydana gelen olayla ilgili FBI'ın adli tıp raporuna ulaşarak bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Raporda Baldwin'in elindeki silahın "tetik çekilmeden ateşlenmeyeceği" bilgisine yer verildi.

Baldwin olay sonrası, tetiği çekmediğini açıklamış, tabancanın kamera açılarını prova ederken patladığını söylemişti. Son gelişmelerin ünlü aktörün ceza almasına sebep olabileceği belirtiliyor.

TRTHaber