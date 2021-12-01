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TIMETURK / DÜNYA / FBI WhatsApp’tan veri toplayabilir! WhatsApp’tan açıklama

FBI WhatsApp’tan veri toplayabilir! WhatsApp’tan açıklama

Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) ait yeni bir belge, büronun WhatsApp ve iMessage gibi en popüler mesajlaşma uygulamalarından toplayabileceği verilerin kapsamını ortaya çıkardı.

14 Saat Önce
2021-12-01 22:41:00
FBI WhatsApp’tan veri toplayabilir! WhatsApp’tan açıklama

İstihbarat teşkilatının Bilim ve Teknoloji Şubesi'yle Operasyonel Teknoloji Bölümü tarafından 7 Ocak 2021'de kaleme alınan belge, FBI'ın 9 şirketten ve hizmetlerinden (Apple'ın iMessage'ı, Line, Signal, Telegram, Threema, Viber, Tencent'in WeChat'i, Meta'nın WhatsApp'ı ve Wickr) nasıl veri talep edebileceğine ilişkin kurum içi bir rehber.

FBI, iMessagelara "sınırlı" erişim elde edebilir, arama emriyle "hedef cihazın yedeklerini oluşturabilir" ve kullanıcı bu özelliği etkinleştirdiği takdirde "hedef iCloud yedeklemesi kullanıyorsa... iCloud'daki iMessageları elde edebilir". Türk Telekom Reklamı

WhatsApp'tan açıklama

Apple, belge hakkında yorum yapmayı reddettiği The Independent'ı yasal süreç yönergelerine yönlendirdi.

WhatsApp ise bir kullanıcının mesajlaşma alışkanlıkları hakkında neredeyse gerçek zamanlı veriler sağlayabilir. Buna sohbetlerin içeriği değil, içeriğe ilişkin meta veriler dahildir.

Belgede "WhatsApp hariç, aşağıda listelenen şirketler tarafından sağlanan geri dönüş verileri gerçekte kolluk kuvvetlerine gerçek zamanlı olmayan bir şekilde sağlanan gizli verilerin kayıtlarıdır ve teslimdeki gecikmeler nedeniyle soruşturmaları etkileyebilir" ifadeleri yer alıyor.

Meta veriler uçtan uca şifrelemeyi bozmadan suçları durdurabilecek bilgilere erişmek için önemli bir yöntem.

Bir WhatsApp sözcüsü yaptığı açıklamada şunları söyledi:

WhatsApp'ta ailenize ve arkadaşlarınıza gönderdiğiniz tüm mesajlar uçtan uca şifrelenir. Kişilerin mesajlaşma hizmetlerinin güvenilir ve güvenli olmasını istediğini biliyoruz, bu da WhatsApp'ın sınırlı veriye sahip olmasını gerektiriyor. Yürürlükteki yasalara bağlı olarak kolluk kuvvetlerinin taleplerini dikkatlice inceliyor, doğruluyor ve bu talepleri yanıtlıyoruz. İnternet sitemizde ve düzenli şeffaflık raporlarımızda bu konu hakkında netiz.

Yaptığımız bu iş bize kişileri hem güvende tutup hem de onlara özel iletişim sağlama konusunda sektöre öncülük etme imkanı tanıdı ve çocuklara yönelik cinsel sömürü dahil çeşitli ceza davalarında tutuklanmalara önayak oldu. Bu belge söylediklerimizi, kolluk kuvvetlerinin suçları başarılı bir şekilde soruşturmak için uçtan uca şifrelemeyi kırmasına gerek olmadığını ortaya koyuyor.

Diğer, daha özel uygulamalar daha az bilgi verir. Signal yalnızca birinin uygulamaya kaydolduğu tarihle saati ve son oturum açma zamanını paylaşırken Wickr yalnızca cihazla ilgili temel bilgileri veriyor.

Demokrasi ve Teknoloji Merkezi'nin baş teknoloji sorumlusu Mallory Knodel, belgeyi ilk kez haberleştiren Rolling Stone'a verdiği demeçte bunun "en popüler şifreli mesajlaşma uygulamaları iMessage ve WhatsApp'ın aynı zamanda en çok izin verenler olduğu" anlamına geldiğini söyledi. FBI yorum talebine hemen dönüş yapmadı.

İndependentTürkçe-AdamSmith

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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