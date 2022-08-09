FBI'dan Trump'ın evine baskın!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da bulunan evinin dün Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından arandığını duyurdu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki Palm Beach'de bulunan evinin büyük bir grup FBI ajanı tarafından işgal edildiğini söyledi.

Kendisine ait Truth platformu üzerinden açıklama yapan Trump "Kasama bile girdiler" ifadesini kullandı.

Daha öce böyle bir şeyin hiçbir ABD Başkanı'nın başına gelmediğini söyleyen Trump, "Böyle bir saldırı ancak çökmüş Üçüncü Dünya ülkelerinde gerçekleşebilir. Maalesef Amerika, daha önce görülmemiş düzeyde yozlaşmış o ülkelerden biri haline geldi" dedi.

Aramanın Trump'ın Beyaz Saray'daki gizli kayıtları alıp almadığı üzerine yapıldığı iddia ediliyor. .