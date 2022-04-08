FBI’dan Rus Askeri İstihbaratına operasyon

FBI, Rus Askeri İstihbaratının kontrolündeki 'botnet'i devre dışı bıraktı

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Rus Askeri İstihbaratının kontrolündeki bir tür kötü amaçlı yazılımın idaresindeki "botnet"i devre dışı bıraktığı duyuruldu.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, FBI'ın geçen ay Rus Askeri İstihbaratının (GRU) kontrolünde olan ve uzaktan kontrol edilen bilgisayar ağını ifade eden "botnet"e yönelik mahkeme onaylı bir operasyon yaptığı duyuruldu.

Açıklamada, bu operasyonla "Cyclops Blink" adlı kötü amaçlı yazılım aracılığıyla idare edilen "botnet"in devre dışı bırakıldığı ifade edildi.

Operasyonun, bilgisayar korsanlarının güvenliği ihlal edilmiş cihazları bir "botnet"e mobilize etmelerini önleyici adım olarak nitelendirildiği açıklamada, "Cyclops Blink"in Rus "Sandworm" adlı bilgisayar korsan grubuna ait olduğu kaydedildi. AA .