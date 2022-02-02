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FBI'dan ABD'li sporculara uyarı: Telefonunuzu ülkenizde bırakın

ABD Federal Soruşturma Bürosu, Çin'in başkenti Pekin'deki olimpiyatlara katılacak ABD'li sporculara, siber saldırı riski nedeniyle cep telefonlarını ülkelerinde bırakmaları çağrısı yaptı.

2 Saat Önce
2022-02-02 10:58:37
FBI'dan ABD'li sporculara uyarı: Telefonunuzu ülkenizde bırakın

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 2022 Pekin Kış Olimpiyatları esnasında "kötü niyetli siber faaliyetlerin" gerçekleşebileceğini duyurdu.

İlgili açıklamada, belirsiz siber aktörlerin mobil cihazları tehlikeye atabilecek faaliyetler de dahil çok çeşitli siber aktiviteyi olimpiyat oyunlarını bozmak için kullanabileceğine vurgu yapılarak, "FBI, tüm sporcuları kişisel cep telefonlarını evde tutmaya ve oyunlar sırasında geçici bir telefon kullanmaya çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

FBI, olimpiyatlar için geçici telefon kullanma çağrısı yapan tek kurum değil. İngiltere, Avustralya, Hollanda ve Kanada'nın olimpiyat komiteleri de potansiyel "Çin gözetimi"ne karşı sporcuları uyarmıştı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise geçen hafta Washington'a "Pekin Kış Olimpiyatları'na müdahaleyi bırakma" çağrısı yapmıştı. .

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