FBI baskınının yankıları sürüyor! ''Evde bir ülkenin nükleer silahlarına dair gizli belge bulundu''

Eski ABD Başkanı Trump'ın evine yapılan FBI baskınında bulunan gizli belgeler arasında başka bir ülkeye ait nükleer silahlarla ilgili bir belgenin de olduğu ileri sürüldü.