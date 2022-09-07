FBI baskınının yankıları sürüyor! ''Evde bir ülkenin nükleer silahlarına dair gizli belge bulundu''
Eski ABD Başkanı Trump'ın evine yapılan FBI baskınında bulunan gizli belgeler arasında başka bir ülkeye ait nükleer silahlarla ilgili bir belgenin de olduğu ileri sürüldü.
2022-09-07 10:58:39
ABD'nin önceki başkanı Donald Trump'ın geçen ay Florida'daki evine FBI tarafından baskın düzenlenmiş ve Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılırken yanında götürdüğü ileri sürülen 11 binin üzerinde gizli belgenin ele geçirildiği açıklanmıştı.
Söz konusu belgelerin içeriği açıklanmazken, Washington Post gazetesi belgelerden birinin başka bir ülkenin nükleer silahlarına ilişkin gizli bilgiler içerdiğini iddia etti.
Trump'a yönelik soruşturmada görev yapan ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, belgenin hangi ülkeye ait olduğuna ilişkin bir ayrıntı paylaşılmadı.
Washington Post, Trump'ın evinde ele geçirilen kayıtlar arasında bilinmesi özel izinler gerektiren çok gizli ABD operasyonlarını ayrıntılandıran belgelerin de olduğunu yazdı. Gazetenin haberine göre Trump'ın evinde bulunan belgeler arasında ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bazı üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin dahi inceleme izni bulunmuyor. .
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