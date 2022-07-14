FBI'a ait 200 bilgisayar ortadan kayboldu! Kritik bilgiler tehlikede

Federal Soruşturma Bürosu FBI'a ait 200 adet bilgisayarın ortadan kaybolduğu öğrenildi.

Hazırlanan raporda bilgisayarlara ek olarak çok sayıda gece görüş dürbünü ve çelik yeleğin de kayıp olduğu aktarıldı.

Independent Türkçe'den Uğurcan Yıldız'ın derlediği habere göre, kayıplar 2021 yılının temmuz ve aralık aylarında gerçekleşti.

Haberde, İç Güvenlik Bakanlığı'nda da (Department of Homeland Security-DHS) benzer bir durum meydana geldiği yazıldı.

FBI'a ait 18 sayfalık belgelerde, 200'den fazla masaüstü bilgisayarın kayıp olarak işaretlendiği görüldü.

Ayrıca muhtemelen dizüstü bilgisayar anlamına gelen bazı taşınabilir bilgisayarın da yok olduğu kaydedildi.

Ayrıca kaybolan veya çalınan telefonlar olduğu da belirlendi. Belgelere göre, bütün bu ürünlerin neden ortadan kaybolduğu bilinmiyor.

DHS kayıtlarıysa Ekim 2021-Mart 2022'yi kapsıyor. Burada kaybolan bilgisayar sayısı 25. DHS, 115 laptop kaydı girse de bunların kaybolduğu, çalındığı veya zarar gördüğüne dair bir bilgi yer almıyor.

Vice, kolluk kuvvetlerine ait bir bilgisayarın kaybolmasının hassas bilgi ya da şifre içerme ihtimali nedeniyle siber güvelik riski oluşturabileceğini bildirdi.

FBI, konu hakkında yaptığı açıklamada 'varlıkların ve mülklerin yönetiminin son derece ciddiye alındığını' savundu.

Ellerindeki varlıkların her yıl bir kısmının veya tamamının sayıldığını açıklayan büro, bu yıl başarı oranlarının yüzde 99 olduğunu öne sürdü.

FBI, Kovid-19 pandemisi yüzünden söz konusu dönemde envanter yönetiminde sorunlar yaşandığını ve belgelerdeki kayıpların nadiren görüldüğünü iddia eti. Buna göre bu ekipmanın büyük çoğunluğu ya imha edilmek üzere ya da depoya kaldırılmak üzere ayrıldı ancak sayımda yer almadı. DHS ise yorum talebine yanıt vermedi. .