Fazla ilgi öldürebilir ama dinlemiyorlar!

Norveçli yetkililer, Oslo'da tekneleri batırarak ün kazanan bir morsun, insanların çok fazla ilgi göstermesi nedeniyle tehlikeye girdiğini ve hatta kendi iyiliği için öldürülebileceğini açıkladı.

Freya adı verilen 600 kilogramlık hayvan, geçen ay dünya çapında bir şöhret yakalamıştı.

Freya adlı mors, Norveç'in başkenti Oslo'da güneşlenmek için teknelere tırmandıktan ve bazılarını batırdıktan sonra dünya çapında bir ün kazandı. Ancak Norveç Balıkçılık Bakanlığı, insanların hayvana çok yaklaştığını ve bu durum kendilerinin yanı sıra Freya'yı da riske attığını açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, insanların Freya'ya bu kadar yoğun ilgisinin devam etmesi halinde hayvana ötenazi yapabileceği belirtildi. Bakanlık, tekrarlanan uyarılara rağmen, insanların 600 kg morsun yakınında toplanmaya devam ettiğinden yakındı.

"İNSANLARI DEFALARCA UYARDIK"

Bakanlık sözcüsü Nadia Jdaini, yetkililerin geçtiğimiz hafta içinde morsla yüzen, çocuklarıyla fotoğraf çekmek için yaklaşan ve hayvana bir şeyler fırlatan insanlar da dahil olmak üzere birçok potansiyel olarak tehlikeli olaya tanık olduklarını söyledi.

Jdaini, “Morsun cazibe merkezi haline gelmesi, daha fazla önlem ihtiyacını artırıyor. En büyük korkumuz insanların zarar görmesidir. Polise bu olaylar hakkında bilgi verildi" diye konuştu.

Diğer taraftan Jdaini, söz konusu durumun Freya'ya da zarar verdiğini aktararaki “Mors yeterince dinlenmiyor ve onu takip eden veteriner hayvanın oldukça stresli olduğuna inanıyor. Şu anda bir devriye botu onu yakından izliyor” dedi.

Bununla birlikte Jdaini, hayvanın fiyorttan taşınması, hatta öldürülmesinin gündemde olduğunu belirterek, “Halkın kendi güvenliğini ve hayvan refahını göz önünde bulundurarak mors ile arasındaki mesafeyi korumasını ve onunla yüzmemesini şiddetle tavsiye ediyoruz” dedi.

Diğer taraftan, ilk olarak Temmuz ayı ortalarında Norveç'in başkentinde görüntülenen Freya, adını İskandinav güzellik ve aşk tanrıçasından alıyor. Korunan bir tür olan morslar normalde Kuzey Kutbu'nda daha kuzeyinde yaşıyorlar.

Morslar genellikle insanlara saldırmıyorlar, ancak 2016 yılında Çin'deki bir vahşi yaşam parkında, bir turist ve bir hayvan bakıcısı bir mors tarafından öldürüldü.

NTV, TRTHaber .