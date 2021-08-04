DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Macron ile Aliyev telefonda görüştü
Analiz: Nötr reel faiz konseptine geçiş
Fransa'da Anayasa Konseyi, tartışmalı Kovid-19 ile mücadele yasasını onayladı
Muğla’daki yangınlarda 6 tutuklama!
'Baskı ve yaptırım siyaseti İran'ı yasal hakkından vazgeçiremeyecek'
Yangınlarda hangi ünlü ne yaptı?
Türkiye'nin orman varlığı
ABD'den 2030'a kadar elektrikli araçların satış payını yüzde 50'ye çıkarma hedefi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Türkiye 43. sıraya yükseldi, hangi ülke kaç madalya aldı?
Yenilmez: Altaylı’nın küfür ve hakaretlerine daha ne kadar sessiz kalacaksınız?
Moderna ile ilgili yeni açıklama: 6 ay sonra yüzde 93 koruyuculuk
'Yangın bölgesinde rezervasyonlar bıçak gibi kesildi'
İDDEF Ekipleri Yangın Bölgesinde
Türk sporculardan üst üste başarılar

TIMETURK / DÜNYA / Faysal bin Ferhan: Katar'la ilişkilerimiz çok iyi

Faysal bin Ferhan: Katar'la ilişkilerimiz çok iyi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, El-Ula Zirvesi'nin anlaşmazlıkların çözümüne katkı sağladığını söyledi.

1 Gün Önce
2021-08-04 10:22:04
Faysal bin Ferhan: Katar'la ilişkilerimiz çok iyi

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar ile ilişkilerinin "çok iyi" olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın Eş-Şark televizyon kanalının haberine göre, Bin Ferhan, ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Aspen kentinde düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'na video konferans aracılığıyla katıldı.

"Suudi Arabistan'ın Katar ile ilişkileri çok iyi." diyen Bin Faysal, El-Ula Zirvesi'nin anlaşmazlıkların çözümüne katkı sağladığını belirtti.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta yapılan 41. KİK Zirvesi'nde Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklanmıştı.

Bin Ferhan, Tel Aviv'le ilişkileri normalleştirmek için 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas'ın imzaladığı Abraham anlaşmalarına değinerek, bu anlaşmaların, bölgedeki katılımı artırmak için olumlu olduğuna inandıklarını ancak güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Suudi Bakan, Filistin-İsrail çatışması çözülmeden bölgede uzun vadeli istikrar sağlanamayacağını vurguladı.

İran'a dair de konuşan Bin Ferhan, bazı gözlemcilerin, Tahran'ın pek çok Arap ülkesinde nüfuz elde etmek için Riyad ile çatıştığı yönündeki değerlendirmesinden söz etti.

Bin Ferhan, İran'ın Körfez'deki denizcilik faaliyetlerini tehdit ettiğini ve Lübnan'daki krizin bir parçasını temsil ettiğini savundu.

İran'ın bölgede etkin bir üye olarak kabul edilmesi için "bölgede istikrarsızlığı körüklemeyi bırakması gerektiğini" söyleyen Bin Ferhan, İran'ın faaliyetleri ve deniz seyrüseferini engellemesi gibi her iki tarafı da ilgilendiren meseleleri ABD ile ele aldıklarını aktardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş