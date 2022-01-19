Fauci: Omicron pandeminin sonu olabilir

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılan Omicron varyantının, Covid-19'un pandemi durumundan endemiye geçişinin işareti olabileceğini söyledi.

Fauci, Omicron'un pandeminin sonunu getirebileceğini ancak, bağışıklıktan kaçan yeni bir varyantın ortaya çıkışının bu durumu engelleyeceği konusunda uyardı. Bununla birlikte, ABD'de artan vaka sayıları endişe verici bir boyuta ulaşırken, federal hükümet evlere ücretsiz Covid-19 testi göndermeye başladı.

Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede Omicron'un hızlı yayılmasının korona virüsü pandemi aşamasından daha yönetilebilir bir endemik aşamaya taşıyıp taşımayacağını tahmin etmek için henüz çok erken. Ancak, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, "Umarım durum böyle olur" dedi.

PANDEMİDEN ENDEMİK BİR AŞAMAYA GEÇİŞİN İŞARETİ OLABİLİR

Endemik hastalık, bir toplumda sürekli bir varlığa sahip. Ancak, tipik olarak bir pandemide görüldüğü gibi, endişe verici şekilde çok sayıda insanı etkilemiyor veya toplumun hayatını etkilemiyor. Fauci'ye göre Omicron, ilk çalışmaların gösterdiğine göre, şiddetli hastalığa neden olma olasılığı daha düşük olduğundan Covid-19'un pandemiden endemik bir aşamaya geçişin işareti olabilir.

Fauci, Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen bir sanal etkinlik olan Davos Gündemi'nde yaptığı konuşmada "Ancak bu, önceki varyanta karşı bağışıklık tepkisinden kaçan başka bir varyant bulamazsak gerçekleşebilir.

Omicron, Delta ile aynı özelliklere sahip olmadığı için şanslıydık. Ancak enfekte olan insanların çokluğu, daha az patojenite düzeyini geçersiz kılıyor. Omicron'un herkesin umduğu canlı virüs aşısı olup olmayacağı açık bir soru.Çünkü ortaya çıkan yeni varyantlarla çok fazla değişkenliğe sahipsiniz" dedi.

NTV .