Fauci, Nazi doktoru Mengele’ye benzetildi!

İkinci yılını dolduran pandemi sürecinde aşı uygulamaları ve aşı üreticisi şirketlerle ilgili tartışmalar devam ederken ABD medyasında tepki çeken isimlerin başında yer alan Dr. Anthony Fauci ile ilgili yeni bir tartışma gündeme geldi.

Yeniçağ gazetesi yazarı Arslan Bulut, Dr. Fauci ile ilgili ABD medyasından yansıyan tartışmayı köşesine taşıdı.

Bulut'un, “Bir kadın gazeteci, Fauci'yi perişan etti!” başlıklı yazısından önemli bir bölüm:

"Toplumun yüzde 60'ı, 70'i aşı olacak ki pandemi ortadan kalksın" diye bir kabulü dayattılar. Başlangıçta herkes medya üzerinden korkutulduğu için "Yaşanan olay, gerçekte virüse bağlı bir pandemi midir yoksa başka sebeplere mi dayanıyor" diye kimse araştırmadı.

“Dr. Uğur Şahin'in her gün kefir içtiği anlaşıldı”

Sisler dağılmaya başladığından ve aşı dedikleri genetik terapi sıvılarının, hastalanmayı ve bulaşmayı önlemediği halde, hâlâ "ölümleri engelliyor" gerekçesiyle aşı olmayanları sokağa çıkarmayarak, bilim adına zorbalık yağmaya çalışıyorlar. Aşıların ölümleri önlemediği de anlaşıldı ama otopsiye izin vermedikleri için insanların neden öldüğü ortada kaldı? Hastalığın, vücudun sıvı elektrolit dengesini bozarak başladığını, tedavisinin çok basit olduğunu söyleyen ve hastalarının tamamını iyileştiren Dr. Orhan Kara hakkında "Sağlık Bakanlığı tedavi şemasına uymuyor, yoğurt, kefir ve kayısı suyu tavsiye ediyor" diye soruşturma açtılar, emeklilik isteğini de hemen kabul ettiler. Şimdi, aşı bulduğunu söyleyen ama aşı olmayan Dr. Uğur Şahin'in her gün kefir içtiği anlaşıldı.

Son varyant Omicron'u tespit eden Güney Afrikalı doktor, "Çok hafif seyrediyor" dediği ve bu varyanttan kimse ölmediği halde, bu gelişmeyi zorunlu aşı veya aşısızlara sokağa çıkma yasağı için kullanmaya kalkıştılar.

Bütün bu zorbalıkların kaynağında bulunan kişi 1984'ten beri ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün başkanı olan Dr. Anthony Fauci'nin başı bugünlerde Fox News yayın hizmeti sunucusu Lara Logan ile başı dertte.

Nazi doktoru Josef Mengele benzetmesi

Lara Logan, Güney Afrikalı bir kadın gazeteci ve savaş muhabiri. Son yıllarda Fox News'de haber sunuculuğu ve "60 dakika" diye bir program yapıyor.

Lara Logan, "İnsanlar bana 'Dr. Fauci'de ne buluyorsunuz, o bilimi temsil etmiyor' diyor. Dr. Fauci, İkinci Dünya Savaşı sırasında, toplama kamplarında Yahudiler üzerinde deneyler yapan Nazi doktoru Josef Mengele'yi temsil ediyor" diye konuştu.

Dr. Fauci ise, "Fox haber ağı, bunları söylemesine nasıl izin veriyor? Neden ona bir ceza verilmedi, buna hayret ediyorum" diye cevap verdi.

Washington Times'ta Cheryl K. Chumley ise bu tartışmayı özetleyerek, "Dr. Fauci, şimdi de haberleri sansürlemek istiyor." diye yazdı.

Fauci'yi "Sinsi bir yılan yağı satıcısı"na benzeten Chumley, "Koronavirüs çılgınlığı boyunca bireysel özgürlüklere kısıtlama getirmek, işletmeleri kapatmak, okulları kapatmak, kiliseleri kapatmak, insanları önce bir yüz maskesi sonra iki yüz maskesi takmaya ve önce bir aşı sonra iki aşı daha sonra güçlendirici aşıya zorlamak yetmemiş gibi bir de politika yapmadığını öne sürüyor" diye yazdı.

"Yılan yağı satıcısı," Amerika'da şehir şehir, kasaba kasaba dolaşarak hastalıklara iyi geldiği iddiasıyla faydasız sıvıları, yılan yağı gibi isimlerle ilaç diye satan dolandırıcılara deniliyor. Sonradan değersiz bir malı değerliymiş gibi göstererek satanların hepsi bu deyimle ifade edilmeye başlandı.

Yeniçağ

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.