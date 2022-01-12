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Fauci'den korkutan açıklama: Er ya da geç herkese bulaşacak

ABD Başkanı'nın Baş Tıp Danışmanı Antony Fauci'ye göre yüksek derecede bulaşıcı Omicron varyantı er ya da geç herkese bulaşacak. Ancak aşılı olanların hastalığı daha hafif atlatacağı tahmin ediliyor.

3 Saat Önce
2022-01-12 12:22:54
Fauci'den korkutan açıklama: Er ya da geç herkese bulaşacak

ABD'li immünolog ve ABD Başkanı'nın Baş Tıp Danışmanı Antony Fauci, yüksek derecede bulaşıcı olan Omicron varyantının er ya da geç herkese bulaşacağı tahmininde bulunarak "Bulaşıcılığının sıradışı ve benzersiz etkinliğiyle Omicron herkese sirayet edecek" ifadelerini kullandı.

Bir düşünce kuruluşu olan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde (CSIS) yaptığı konuşmada aşılıların da Omicron'la enfekte olacağını vurgulayan Fauci, ancak bu kişilerin çoğunun hastaneye yatmak zorunda kalmadan ya da hayatını kaybetmeden hastalığı hafif atlatacağını belirtti.

Fauci, hâlâ aşılı olmayan kişilerin hastalıktan en kötü şekilde etkileceği uyarısında bulundu. ABD'de şimdiye kadar nüfusun yüzde 63'ünü oluşturan 208 milyon kişi tam aşılandı. Ülkede hatırlatma dozunu yaptırınların sayısı ise sadece 76 milyon.

ABD İlaç Dairesi (FDA) Başkanı Janet Woodstock'tan da benzer bir uyarı geldi. ABD Senatosu'nda yaptığı konuşmada çok sayıda kişinin Covid-19 olacağını söyleyen Woodstock, "Hastanelerin işler durumda olmasını, ulaşım ve diğer hizmetlerin kesintiye uğramamasını garanti altına almak zorundayız" dedi.

Öte yandan uzmanlar Omicron'un ABD ve İngiltere'de zirveye ulaştıktan sonra tekrar düşüşe geçeceğini tahmin ediyor.

ABD'li uzmanlar, virüsün yayılımının ve hızının her ülkeye göre farklılıklar gösterebileceği konusunda da uyardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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