Faslı belediyeciler, Türkleri örnek aldı: Çalışma ziyaretinden dönmediler!

Fas'ın doğusundaki Berkane kentinden Hollanda'ya çalışma ziyareti için gelen belediye meclisi üyelerinden ikisi, ülkelerine geri dönmedi. Türkiye’de de geçtiğimiz yıllarda projelerle yurtdışına giden belediye çalışanlarının Türkiye’ye dönmediği ortaya çıkmıştı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Daha önce Türkiye'deki belediyelerde yaşanan çalışma ziyaretleriyle Avrupa ülkelerine giden Türk belediyecilerin dönmemesi Fas'a örnek oldu. Fas'ın doğusundaki Berkane kentinden Hollanda'ya çalışma ziyareti için gelen belediye meclisi üyelerinden ikisi, ülkelerine geri dönmedi. Meclis üyeleri, "anavatan dışında özgürlük ve adalet aramak için" Avrupa'da kalmaya karar verdiklerini öne sürüyor.

‘ÖZGÜRLÜK VE ADALET İÇİN'

BBC'nin haberine göre; Fas'ın Berkane Belediye Başkanı ile meclis üyeleri, 18 yıldır dostluk ilişkileri bulunan Hollanda'nın Utrecht kenti yakınlarındaki Zeist şehrine 13 -16 Eylül tarihleri arasında bir çalışma ziyareti düzenledi. Zeist Belediye Başkanı Koos Janssen'in konuğu olan 13 kişilik Fas heyeti 3 gün boyunca çeşitli temaslarda bulundu. Ziyaretin bitiminde belediye meclisi üyeleri Mustapha Sebbani ile Abdelghani Kili, heyetten ayrılarak kayıplara karıştı.Havaalanına gitmeyen iki meclis üyesinin, Hollanda ya da Fransa'da yeni bir yaşam umuduyla saklandığı düşünülüyor. Meclis üyeleri, Facebook hesabından bir açıklama yaparak, "özgürlük ve adalet aramak için" Avrupa'da kaldıklarını öne sürdüler.

TÜRKİYE'DE DE YAŞANDI

Türkiye'de de 2021 yılında Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin 'Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek' adlı proje kapsamında Almanya'ya düzenlediği geziye katılan 45 kişiden 43'ü ülkeye dönmemişti. Benzer bir olayda Adana Karataş Belediyesi üzerinden 'olmayan mehteran takımıyla' insan kaçırıldığı ortaya çıkmıştı. Gri pasaportla yurt dışına gönderilen 30 kişiden 20'si geri dönmediği ortaya çıkmıştı. .