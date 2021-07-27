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TIMETURK / DÜNYA / Fas, Uygur sığınmacıyı Çin'e iade edecek

Fas, Uygur sığınmacıyı Çin'e iade edecek

Fas'ın, Türkiye'den ülkeye seyahat eden bir Uygur sığınmacıyı gözaltına aldığı ve Çin'e iade etmeye hazırlandığı bildirildi.

3 Saat Önce
2021-07-27 14:36:19
Fas, Uygur sığınmacıyı Çin'e iade edecek

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İslam karşıtı saldırıları belgeleyen aktivist oluşum DOAM'ın (Documenting Oppression Against Muslims-Müslümanlara Karşı Zulmü Belgelendirme) aktardığı habere göre, 19 Temmuz'da İstanbul'dan Fas'ın Kazablanka şehrine uçakla seyahat eden 33 yaşındaki Uygur İdris Hasan, havalimanında gözaltına alındı.

Fas güvenlik güçlerince gözaltına alınan 3 çocuk babası Hasan'ın geri gönderme merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Çin yönetiminin İdris Hasan'ın iadesini talep ettiği, Hasan Çin'e iade edildiği takdirde bir çok ülkede tepki ve protestolara sebep olan toplama kamplarından birine yerleştirileceği ifade edildi.

Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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