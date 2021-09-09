Fas Ulusal İnsan Hakları Konseyi: Seçim kampanya sürecinde 149 ihlal tespit ettik

Fas Ulusal İnsan Hakları Konseyi, seçim kampanyası süresince fiziksel şiddet de dahil olmak üzere 149 ihlal gerçekleştiğini bildirdi.

Ulusal İnsan Hakları Konseyi Başkanı Amine Buayaş, 8 Eylül'de yapılan genel ve yerel seçimlerle ilgili hazırladıkları raporu başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

Buayaş, kampanya döneminde 21'i fiziksel ve maddi şiddet olmak üzere 149 ihlal tespit ettiklerini, ancak bunların münferit vakalar olarak kaldığını ifade etti.

Buayaş, ihlallerden 49'unun seçmenlerin oylarını almak için ayni ve nakdi yardımda bulunma, 30'unun ibadethanelerde kampanya faaliyeti yürütme, 53'ünün ise din görevlilerinin kampanya faaliyetlerine katılması konusunda yaşandığını aktardı.

Ulusal İnsan Hakları Konseyinin raporunda, seçim kampanyasında yurt dışındaki Faslıların haklarına sadece yüzde 12,5, göçmenlerin haklarına ise yüzde 6,5 yer verildiği kaydedildi.

Fas seçimleri

Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit, ülkede dün gerçekleştirilen seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, kesin olmayan sonuçlara göre 395 sandalyeli Meclise 97 milletvekili göndermeyi başaran Milli Bağımsızlar Birliği Partisinin seçimlerin galibi olduğunu söylemişti.

Bakan Leftit, Asalet ve Çağdaşlık Partisinin 82, İstiklal Partisinin 78, Sosyalist Birlik'in 35, Halk Hareketi'nin 26, İlerleme ve Sosyalizm'in 20, Anayasal Birlik'in 18 sandalye kazandığını açıklamıştı.

Leftit, 2016 seçimlerinde 125 milletvekili çıkaran iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisinin ise 12 sandalyede kaldığını bildirmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, genel ve yerel seçimlere yüzde 50,18 katılım sağlandığını kaydetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.