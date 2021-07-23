Fas'tan 'casus yazılımla telefonları dinlediği' iddialarına yanıt

Fas Dışişleri Bakanı Burita, İsrail merkezli NSO Group'un ürettiği 'Pegasus' isimli casus yazılımı kullanarak 'yerli ve yabancı çok sayıda kişinin telefonlarını dinlediği' yönündeki iddiaları ortaya atanların delil getirmesi gerektiğini belirtti.

Fransız "Jeune Afrique" dergisine röportaj veren Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, söz konusu iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Burita, "Fas'la ilgili bu iddiaları ortaya atan kişi ya da kurumların, delil getirmeleri ya da yargı önünde bu iftiralarının sonuçlarına katlanmaları gerekir. Adaletin rolü, maddi deliller çerçevesinde iddiaları kanıtlamaktır." ifadesini kullandı.

Burita ayrıca Fas'ın, özellikle teröre karşı yürütülen küresel mücadelede kullandığı güvenlik sistemlerinin etkinliği sayesinde ortakları nezdinde güvenilir bir müttefik olduğunu sözlerine ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.