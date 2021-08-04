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Fas'tan Alman gazetesine Pegasus casus yazılımı davası

Fas yönetiminin İsrail merkezli 'NSO Group' şirketinin ürettiği 'Pegasus' casus yazılımını kullanma suçlamasıyla ilgili Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung'a dava açtığı bildirildi.

1 Gün Önce
2021-08-04 19:54:09
Fas'tan Alman gazetesine Pegasus casus yazılımı davası

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Fas'ın Berlin Büyükelçiliğinin konuya ilişkin yazılı açıklaması, ülkenin resmi haber ajansınca (MAP) paylaşıldı.

Açıklamada, Süddeutsche Zeitung'un bazı haberlerinde, İsrailli şirketin ürettiği Pegasus yazılımını Fas yönetiminin de kullandığını, bu yolla siyasiler ve gazetecilerin de aralarında olduğu bazı isimlerin cep telefonlarını casusluk amacıyla dinlediğini iddia ettiği hatırlatıldı.

Fas yönetiminin kesin bir dille bu suçlamaları reddettiği ve söz konusu yazılımı kullanmadığı vurgulanan açıklamada, Berlin Büyükelçisi Zuhur el-Alevi'nin asılsız iddialarda bulunan Alman gazetesine dava açtığı belirtildi.

PEGASUS CASUS YAZILIMI

Uluslararası Af Örgütü ve uluslararası gazeteciler konsorsiyumu Forbidden Stories iş birliğinde ve 17 medya kuruluşunca yürütülen araştırmada, İsrail merkezli NSO Group'a ait casus yazılım Pegasus'un, küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı iddia edilmişti.

Afrika'dan Avrupa'ya en az 10 ülke hükümetinin NSO Group'un müşterisi olduğu ve casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı savunulmuştu.

İddiaya göre, dünya genelinde 50 binden fazla telefon numarası, bu casus yazılım tarafından izlemeye alındı.

NSO Group ise hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, "terörizm ve ciddi suçlarla mücadele etmelerine yardımcı olmak için ülkelere ya da kolluk kuvvetlerine teknoloji hizmeti verdiğini" ileri sürüyor.

Sosyal iletişim ağı WhatsApp da NSO Group hakkında, şirketin mesajlaşma hizmetini geniş kapsamlı casusluk için kullandığını, 20 ülkede aralarında 100 gazeteci ve insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu 1400'den fazla kişiyi izlediğini öne sürerek dava açmıştı.

Bir cep telefonunu "gözetleme" cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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