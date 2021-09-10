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Fas’ta yerel seçimleri de koalisyon hükümeti ortaklarından Milli Bağımsızlar Birliği kazandı
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TIMETURK / DÜNYA / Fas’ta yerel seçimleri de koalisyon hükümeti ortaklarından Milli Bağımsızlar Birliği kazandı

Fas’ta yerel seçimleri de koalisyon hükümeti ortaklarından Milli Bağımsızlar Birliği kazandı

Fas’ta 8 Eylül’de yapılan genel seçimleri 102 sandalye kazanarak ipi göğüsleyen Milli Bağımsızlar Birliği (RNI), yerel seçimlerde de birinci oldu.

55 Dakika Önce
2021-09-10 21:12:43
Fas’ta yerel seçimleri de koalisyon hükümeti ortaklarından Milli Bağımsızlar Birliği kazandı

Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yerel seçimlerin kesin olmayan ilk sonuçlarına göre RNI'nın 9 bin 995 sandalye kazanarak yerel seçimlerin galibi olduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Asalet ve Çağdaşlık Partisi 6 bin 210, İstiklal Partisi 5 bin 600, Sosyalist Birlik Partisi 2 bin 415, Halk Hareketi 2 bin 253, Anayasal Birlik Partisi 1626, İlerleme ve Sosyalizm Partisi 1532, Adalet ve Kalkınma Partisi 777 ve diğer partiler toplam 1525 sandalye kazandı.

Bakanlıktan gece geç saatlerde yapılan yazılı açıklamada, RNI'nın 102 sandalyeyle genel seçimlerin galibi olurken, Asalet ve Çağdaşlık Partisinin 86 milletvekili çıkararak ikinci, İstiklal Partisinin 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer aldığı belirtilmişti.

Meclis'e 35 milletvekili göndermeyi başaran Sosyalist Birlik Partisi'nin dördüncü, 29 milletvekili çıkaran Halk Hareketi'nin beşinci, 21 sandalye kazanan İlerleme ve Sosyalizm Partisi'nin altıncı sıraya yerleştiği aktarılmıştı.

Meclis'te 18 sandalye elde eden Anayasal Birlik Partisi yedinci sırada yer alırken 2016 seçimlerinde 125 milletvekili çıkaran iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ise 13 sandalye ile sekizinci sıraya gerilediği ifade edilmişti.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre geriye kalan 10 sandalyeyi diğer partiler kazandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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