Fas'ta yeni koalisyon hükümeti için anlaşmaya varıldı

Fas'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Milli Bağımsızlar Birliği Partisi (RNI) lideri Aziz Ahnuş, yeni koalisyonu oluşturma noktasında 'Asalet ve Çağdaşlık Partisi' ve 'İstiklal Partisi' ile anlaştıklarını duyurdu.

Ahnuş, RNI'nın başkent Rabat'taki genel merkezinde, Asalet ve Çağdaşlık Partisi Genel Sekreteri Abdullatif Vehbi ve İstiklal Partisi Genel Sekreteri Nizar Bereke'nin de katılımıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

Üç partinin bakanlıkların belirlenmesi için görüşmelere başladığını aktaran Ahnuş, "koalisyonun çalışmaları için yol haritası olacak hükümet programının uygulamasında ortak çalışılacağını" ifade etti.

Ortak basın toplantısında söz alan Asalet ve Çağdaşlık Partisi Genel Sekreteri Vehbi de "Koalisyonun sorumluluğu büyük çünkü vatandaşların ekonomi, sosyal haklar ve özgürlükler noktasında beklentileri yüksek." diye konuştu.

Vehbi, daha iyi bir gelecek için her alanda çalışan, güçlü ve uyumlu bir hükümetin şart olduğunu belirtti.

Fas'ta 8 Eylül'de gerçekleştirilen genel seçimlerde RNI 102 sandalye kazanarak seçimi birinci parti olarak tamamlamıştı.

Asalet ve Çağdaşlık Partisi 86 milletvekiliyle ikinci sırada, İstiklal Partisi de 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer almıştı.

Meclise 35 milletvekili gönderen Sosyalist Birlik dördüncü, 29 milletvekili çıkaran Halk Hareketi beşinci, 21 sandalye elde eden İlerleme ve Sosyalizm de altıncı sıraya yerleşmişti.

Mecliste 18 sandalye elde eden Anayasal Birlik Partisi yedinci sırada yer alırken, 2016 yılı seçimlerinde 125 milletvekili çıkaran iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi ise 13 sandalye ile sekizinci sıraya gerilemişti. Geri kalan 10 sandalye ise diğer partiler arasında paylaşılmıştı.

Kral 6. Muhammed, nihai seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 10 Eylül'de hükümeti kurma görevini seçimin kazananı RNI lideri Ahnuş'a vermişti.

Ahnuş, görevin kendisine verilmesinin ardından ülkedeki siyasi partilerle görüşmelere başlamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.