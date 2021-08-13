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Fas'ta minibüs uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Fas'ın orta kesiminde yer alan Şişeva ilinde yolcu minibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 7 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

2 Saat Önce
2021-08-13 06:19:33
Fas'ta minibüs uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

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Fas'ın orta kesiminde yer alan Şişeva ilinde yolcu minibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 7 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Fas resmi haber ajansı MAP'ta yer alan haberde, Şişeva ili yerel yönetiminin kazaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamaya yer verildi.

3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti

Açıklamada, Şişeva'daki 2038 numaralı karayolunda bir yolcu minibüsünün yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandığı ve kaza sonucunda 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Söz konusu kazada 21 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların bölgedeki farklı hastanelere nakledildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, adli makamların kaza ile ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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