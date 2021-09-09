DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Ünlü anketçiden Z kuşağı tespiti
İda Kasırgası'nın vurduğu Louisiana eyaletinde ölü sayısı 26'ya yükseldi
Kılıçdaroğlu, 'ittifakta çatlak' tartışmalarını değerlendirdi
Blinken'den İran'a 'fazla zamanınız kalmadı' uyarısı
Sedat Peker'den İlber Ortaylı paylaşımı
Naci Görür'den beklenen İstanbul depremi için korkutan açıklama
Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü
Fas’ta genel seçimleri Milli Bağımsızlar Birliği kazandı
Meksika'da bir artezyen kuyusunda 20 ceset bulundu
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne 15 akademisyen alınacak
Somali'de siyasi tansiyon yeniden yükseldi
Kuzey Makedonya'da hastane yangını: En az 10 ölü
Bedia Akartürk Zühtü türküsünün sözleri
Erzincan namaz vakitleri
Kolay kek tarifleri nasıl yapılır?

TIMETURK / DÜNYA / Fas’ta genel seçimleri Milli Bağımsızlar Birliği kazandı

Fas’ta genel seçimleri Milli Bağımsızlar Birliği kazandı

Fas’ta 8 Eylül’de yapılan genel geçimlerin galibi, 97 sandalye ile koalisyon ortağı Milli Bağımsızlar Birliği (RNI) oldu.

2 Saat Önce
2021-09-09 06:27:41
Fas’ta genel seçimleri Milli Bağımsızlar Birliği kazandı

Fas'ta 8 Eylül'de yapılan genel geçimlerin galibi, 97 sandalye ile koalisyon ortağı Milli Bağımsızlar Birliği (RNI) oldu.

Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit düzenlediği basın toplantısında, Temsilciler Meclisi'nde görev yapacak 395 milletvekilinin belirlenmesi için dün yapılan seçimlerin sonuçlarını açıkladı.

Leftit, yüzde 96'sı sayılan oylarda, 97 milletvekili çıkarmayı başaran RNI'nın seçimlerin galibi olduğunu söyledi.

Asalet ve Çağdaşlık Partisi'nin (PAM) 82, İstiklal Partisi'nin 78, Sosyalist Birlik'in 35, Halk Hareketi'nin 26, İlerleme ve Sosyalizm'in 20, Anayasal Birlik'in 18 sandalye kazandığını kaydetti.

Leftit, iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PJD) ise 12 sandalye de kaldığını ifade ettiği açıklamasında, kalan 12 sandalyenin ise kalan 12 parti arasında dağıldığını ifade etti.

Fas İçişleri Bakanlığından tarafından dün yapılan resmi açıklamada ülkede genel ve yerel seçimlere yüzde 50,18 oranında katılım gerçekleştiği bildirilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş