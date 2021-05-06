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Fas’ta dünyaya gelen dokuz bebeğe yoğun ilgi

Fas'ın Kazablanka kentinde tek seferde 9 bebeği dünyaya getiren Malili anne ve bebeklerinin sağlık durumu iyi. Haberin duyulmasının ardından bebekler çevreden yoğun ilgi gördü.

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06.05.2021 03:08:18
Fas’ta dünyaya gelen dokuz bebeğe yoğun ilgi

Malili Halime Sisi, ülkesinin başkenti Bamako'da yapılan tetkiklerde 7 bebek taşıdığının tespit edilmesinin ardından sağlık durumunun takibi için 30 Mart'ta Fas'a sevk edildi.

Malili anne, doğumda sağlık personelinin de tetkiklerinde tespit ettiği 7 bebek yerine 9 bebek dünyaya getirdi.

Anne Sisi'nin sağlık durumunun takibi için perşembe gününe kadar yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulması planlanıyor.

Bebeklere basından yoğun ilgi

Kazablanka'daki sağlık kuruluşunun önünde basın büyük bir kalabalık oluşturdu.

Anne ile bebeklerin sağlık durumunun olumlu seyretmesi için doktor, hemşire ve birçok sağlıkçı seferber oldu.

"Operasyon iyi ve uygun şartlar altında gerçekleşti"

Kazablanka'da bir sağlık kuruluşunda sezaryen yöntemiyle doğumunu gerçekleştiren Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yezid Murad, yaşadıklarını anlattı:

"Hanımefendi, buraya geldiğinde titizlikle yaptığımız muayene ve tahlillerin ardından doğumun zorluğundan bahsedildi ve kendisi dikkatli bir şekilde takip edildi.

Bu süre zarfında annenin karnı çok büyüdü. Bu durum kendisi ve bebekler açısından risk teşkil ettiği için titiz ve dikkatli bir şekilde sezaryen yöntemiyle doğum yaptırılması kararı aldık.

Operasyon sırasında 9 bebeği gördüğümüzde çok şaşırdık. Bizim için de sürpriz oldu. Ancak ameliyatı gerçekleştiren ekip olarak tüm senaryolara da hazırdık. Annenin sağlık durumu iyi. Kendisini 24 saat gözetim altında tuttuktan sonra yarın klinikteki odasına alacağız."

"Bebeklerin doğumu sadece 15 dakika sürdü"

Doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşunun müdürü ve anestezi uzmanı El-Ulvi Yusuf Hamileliğin 25. haftasından sonraki döneminin bebekler için tehlike arz ettiğine dikkati çekti:

"Aslında hamilelik süresini 30 haftaya kadar uzatmak istedik ancak bu hafta doğum belirtileri başlayınca sezaryen kararı aldık. Bebeklerin doğumu sadece 15 dakika sürdü."

Farklı bir doğum tecrübesi yaşayan ve halihazırda yoğun bakım ünitesinde tutulan annenin yüzünden mutluluk ifadesi okunurken çarşamba günü dünyaya gelen 9 bebek ise farklı bir odada tutuluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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