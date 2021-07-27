Fas Kralı Muhammed’den Kays Said’e mesaj

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'yı başkentteki Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Burita'nın Cumhurbaşkanı Said'e "Fas Kralı 6. Muhammed'in sözlü mesajını ilettiği" belirtildi.

Söz konusu mesajla ilgili herhangi bir detaya yer verilmezken, görüşmede iki ülke arasındaki güçlü kardeşlik bağının teyit edildiği vurgulandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said bugün Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'yı da kabul etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.