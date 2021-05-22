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Fas Başbakanı Osmani'den Hamas lideri Heniyye'ye ''Filistin'' mektubu

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Gazze direnişinin zaferi nedeniyle tebrik mektubu gönderdi.

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Google News - Timeturk
22.05.2021 22:58:23
Fas Başbakanı Osmani'den Hamas lideri Heniyye'ye ''Filistin'' mektubu

Fas yerel medyasında yer alan haberlere göre, Osmani gönderdiği tebrik mektubunda, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devletin kurulması için Filistin halkına verdiği destek konusunda kararlılığını yineledi.

Osmani, Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Sekreteri sıfatıyla gönderdiği mektupta, Filistin halkının direnişin ardından elde ettiği zaferi kutladı.

Filistin davasının savunucuları arasında ön saflarda yer alacağını belirten Osmani, Filistinlilerin topraklarını özgürleştirme ve başkenti Doğu Kudüs olan kendi bağımsız devletlerini kurma çabalarına destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı 11 gün süren saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 243 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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Hasan Mercan

Münaflklık işye böyle bir şey ...

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