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Fas: 5 gün önce kuyuya düşen çocuk vefat etti

Fas Kraliyet Divanı, 5 gün süren çalışmanın ardından düştüğü kuyudan çıkarılan 5 yaşındaki Rayyan'ın vefat ettiğini duyurdu.

33 Dakika Önce
2022-02-05 23:54:18
Fas: 5 gün önce kuyuya düşen çocuk vefat etti

Fas Kraliyet Divanı, 5 gün süren çalışmanın ardından düştüğü kuyudan çıkarılan 5 yaşındaki Rayyan'ın vefat ettiğini duyurdu.

Fas'ta geçtiğimiz salı günü kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan'a ulaşıldı.

Fas Kraliyet Divanı, 5 gün süren çalışmanın ardından düştüğü kuyudan çıkarılan 5 yaşındaki Rayyan'ın vefat ettiğini duyurdu.

Rayyan yaklaşık 100 saattir kuyudaydı.

32 metre derinlikteki kuyuya düşmüştü

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Fas'ın kuzeyindeki Şafşavan kentinde, geçen salı günü 5 yaşındaki Rayyan, babası kuyu duvarını onarırken, 32 metre derinliğindeki kuyuya 25 santimetre çapındaki delikten düşmüştü.

Çocuğu kurtarmak için Sivil Savunma ekipleri harekete geçmişti. AA, TRTHaber .

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