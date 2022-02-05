Fas: 5 gün önce kuyuya düşen çocuk vefat etti
Fas Kraliyet Divanı, 5 gün süren çalışmanın ardından düştüğü kuyudan çıkarılan 5 yaşındaki Rayyan'ın vefat ettiğini duyurdu.
2022-02-05 23:54:18
Fas Kraliyet Divanı, 5 gün süren çalışmanın ardından düştüğü kuyudan çıkarılan 5 yaşındaki Rayyan'ın vefat ettiğini duyurdu.
Fas'ta geçtiğimiz salı günü kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan'a ulaşıldı.
Fas Kraliyet Divanı, 5 gün süren çalışmanın ardından düştüğü kuyudan çıkarılan 5 yaşındaki Rayyan'ın vefat ettiğini duyurdu.
Rayyan yaklaşık 100 saattir kuyudaydı.
32 metre derinlikteki kuyuya düşmüştü
Fas'ın kuzeyindeki Şafşavan kentinde, geçen salı günü 5 yaşındaki Rayyan, babası kuyu duvarını onarırken, 32 metre derinliğindeki kuyuya 25 santimetre çapındaki delikten düşmüştü.
Çocuğu kurtarmak için Sivil Savunma ekipleri harekete geçmişti. AA, TRTHaber .
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