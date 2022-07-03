''FARC liderlerinden Marquez Venezuela'da öldürüldü''

FARC'ın Kolombiya hükümetiyle imzaladığı tarihi barış anlaşmasının baş müzakerecilerinden Ivan Marquez'in, Venezuela'da öldürüldüğü iddia edildi.

FARC'ın Kolombiya hükümetiyle imzaladığı tarihi barış anlaşmasının baş müzakerecilerinden Ivan Marquez'in, Venezuela'da suç örgütleriyle girdiği çatışmada öldürüldüğü idddia edildi.

Kolombiya'da toprak reformu için 52 yıl silahlı mücadele veren Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) hükümetle imzaladığı tarihi barış anlaşmasının baş müzakerecilerinden Ivan Marquez'in, Venezuela'da suç örgütleriyle girdiği çatışmada öldürüldüğü idddia edildi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre; gerçek ismi Luciano Marin Arango olan Marquez, Venezuela'da bir çatışmada öldürüldü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Marquez, suç örgütleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetti.

İki ülke yetkililerinden de konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Kolombiya istihbaratının olayı araştırdığı değerlendiriliyor.

Marquez'in, uyuşturucu kaçakçılığının kontrolünü sağlamak amacıyla uzun süredir Kolombiya-Venezuela sınırında diğer silahlı gruplarla mücadele ettiği biliniyor.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE ANA MÜZAKERECİLERDENDİ

Kasım 2016'da hükümet ile barış anlaşması imzalayan FARC'ın eski komutanlarından 67 yaşındaki Marquez, 29 Ağustos 2019'da yeniden silahlı mücadeleye dönülmesi çağrısına katılmıştı.

16 Haziran 1954'te doğan Marquez, 40 yıldan fazla FARC saflarında silahlı mücadelede yer almıştı.

Marquez, Havana'da Kolombiya hükümetiyle yürütülen barış görüşmelerinde ise ana müzakerecilerden biri olmuştu.

FARC'ın önemli isimlerinden asıl adı Seuxis Paucias Hernandez Solarte olan 53 yaşındaki Jesus Santrich, 17 Mayıs 2021'de Kolombiya ordusunun komandoları tarafından düzenlenen bir pusuda hayatını kaybetmişti.

Aynı şekilde FARC'ın önemli komutanlarından Gentil Duarte'nin de 25 Mayıs 2022'de Venezuela'da çatışmada öldürüldüğü bildirilmişti.

Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano, Cartagena kentinde yaptığı açıklamada, gerçek ismi Miguel Botache Santanilla olan Duarte'nin, Venezuela'da bir çatışmada öldürüldüğünü doğrulamıştı.

Santrich, Duarte ve Marquez, Ağustos 2019'da yayınladıkları videoda devletin barış anlaşmasına ihanet ettiğini öne sürerek, yeniden silahlı mücadeleye dönülmesi çağrısı yapmıştı.